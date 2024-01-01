В Перми приставы задержали алиментщика, потратившегося на концерт Агутина и Варум Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы Перми поймали должника-алиментщика на железнодорожном вокзале, когда он пытался уехать на концерт артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум в соседний Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что пермяк накопил 450 тыс. руб. долга перед своим семилетним сыном по алиментам.

Исполнительное производство в отношении мужчины велось в отделе судебных приставов по взысканию штрафов Перми № 1 ГУФССП России по Пермскому краю.

Он не являлся к приставам, не жил по месту регистрации и официально нигде не работал. Мужчина также не выплачивал алименты и не встречался со своим ребёнком. В связи с этим должника объявили в исполнительный розыск.

Приставы выяснили, что пермяк хочет поехать на концерт известных артистов в столицу Уральского федерального округа. Однако его задержали перед посадкой в поезд, а после этого сопроводили в отдел судебных приставов. Там в отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по статье КоАП о неуплате средств на содержание детей. Суд назначил мужчине 10 суток административного ареста.

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