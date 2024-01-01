В Перми приставы задержали алиментщика, потратившегося на концерт Агутина и Варум
Судебные приставы Перми поймали должника-алиментщика на железнодорожном вокзале, когда он пытался уехать на концерт артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум в соседний Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
В ведомстве уточнили, что пермяк накопил 450 тыс. руб. долга перед своим семилетним сыном по алиментам.
Исполнительное производство в отношении мужчины велось в отделе судебных приставов по взысканию штрафов Перми № 1 ГУФССП России по Пермскому краю.
Он не являлся к приставам, не жил по месту регистрации и официально нигде не работал. Мужчина также не выплачивал алименты и не встречался со своим ребёнком. В связи с этим должника объявили в исполнительный розыск.
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