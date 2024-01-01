В Перми презентовали книгу о легендарном нефтянике Валерии Грайфере Поделиться Твитнуть

Сергей Петровых

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В известной книжной серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» опубликована книга о легендарном нефтянике Валерии Грайфере. Авторы — пермские журналисты Светлана Федотова и Алексей Нерослов.

Презентация книги «Валерий Грайфер: Герой нефтяного труда» состоялась в тематическом ресторане «Юралс». В мероприятии приняли участие нефтяники, историки нефтегазовой отрасли и журналисты. Авторы издания выбрали необычный в биографической литературе жанр нон-фикшн, сделав акцент на личных воспоминаниях легендарного нефтяника. Особое место в книге отведено современникам и коллегам Валерия Грайфера. В книге впервые опубликованы уникальные архивные фотографии, а также фрагменты из последнего интервью.

Сергей Петровых

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Имя Валерия Исааковича Грайфера является символом профессионального успеха для отечественных нефтяников. Герой нефтяного труда двух исторических эпох — советской и постсоветской. Ему установлен памятник в Когалыме. В его честь названо одно из крупнейших нефтяных месторождений на шельфе Северного Каспия и учреждена памятная медаль Союза нефтегазопромышленников России, которая вручается за развитие инноваций.

Биография выпущена издательством «Молодая гвардия» при поддержке ЛУКОЙЛа тиражом 3 тыс. экземпляров. Издание адресовано широкой читательской аудитории и пополнит университетские и городские библиотеки.

Сергей Петровых

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Валерий Грайфер (1929-2020 гг.) — советский и российский нефтяник, учёный, заместитель министра нефтяной промышленности СССР (1985-1992 гг.). Один из основоположников отечественной нефтяной промышленности, сыгравший ключевую роль в освоении Западной Сибири. На протяжении 20 лет В.И. Грайфер возглавлял Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

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