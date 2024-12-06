Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермской арт-резиденции открывается творческое пространство для детей Первым событием пространства «Тут» станет детская выставка Поделиться Твитнуть

Фото: Никита Ажеев

Новое творческое пространство для детей, подростков и молодых взрослых «Тут» открывается в Пермской арт-резиденции.

Первым событием станет вернисаж 11 декабря: откроется выставка «Ни тут ни там» (0 +). Все арт-объекты для неё сделаны детьми и подростками — участниками лаборатории под кураторством художницы Любови Шмыковой.

Во время лаборатории ребята размышляли о том, как выглядит переход между жизненными этапами, когда старая реальность закончилась и началась новая — непривычная и неизвестная. Между ними существует пространство, которое, как дверной проём, выступает местом неопределённости. Таким переходом может быть взросление, переезд или Новый год — время волнующего ожидания, когда надо подводить итоги и строить планы на будущее.

Результатом размышлений ребят стали 15 порталов, которые они сделали с помощью волонтёров под руководством художников Любови Шмыковой, Надежды Сорокиной и Оксаны Кальченко. Как считает куратор выставки, эти порталы могут обманывать, завлекать или отпугивать, через них можно пройти или остаться в наблюдении за своими чувствами и поискать подсказки, как справляться с неопределенностью — авторы оставили свои подсказки в каждом из арт-объектов.

Выставка будет открыта в Пермской арт-резиденции с 11 декабря по 28 февраля 2025 года. Вход свободный, с 12.00 до 19.30, понедельник — выходной. Работу выставки будет сопровождать публичная программа: мастер-классы, экскурсии и игры.

«Ни тут ни там» станет первой выставкой в новом пространстве Пермской арт-резиденции — «Тут». Его создатели планируют, что показы детского искусства для горожан будут проходить здесь регулярно.

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