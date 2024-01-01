Рынок первичной недвижимости в Перми вошёл в топ самых монополизированных На крупнейших игроков приходится рыночная доля более 50% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис цифровой аналитики «Объектив. РФ» представил отчёт о степени монополизации рынка первичной недвижимости в городах РФ по данным за первые три квартала 2024 года.

«В последнее время нам снова обещают «передел» рынка недвижимости, уход мелких игроков и перераспределение объёмов в пользу «титанов», способных выстоять в экономическую бурю. Так вот нам стало интересно, как выглядит структура региональных рынков с точки зрения конкуренции, и кто эти самые «титаны» с максимальным запасом прочности», — пояснили в сервисе.

Пермь заняла третье место в списке самых монополизированных рынков. На пять крупнейших девелоперов города — «СИК Девелопмент-Юг», «ПЗСП», «ГСК Мегаполис», «ГК ПМД», «ГК Железно» — приходится рыночная доля в 55%. Оценка доли производилась на основе объёмов реализации квадратных метров с 1 января по 30 сентября 2024 года, рассчитанных по сделкам ДДУ на жилые помещения, по дате заключения договора.





Самым же монополизированным рынком признан Челябинск. Там суммарная доля рынка, которая приходится на топ-5 крупных игроков, составила 71%. На втором месте — Астрахань (65%). В топ-5 также вошли Тюмень, где пяти крупнейшим девелоперам принадлежит 49% рынка первичной недвижимости, и Екатеринбург — там крупнейшей пятёрке досталась доля всего в 38%.

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