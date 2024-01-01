Рынок первичной недвижимости в Перми вошёл в топ самых монополизированных
На крупнейших игроков приходится рыночная доля более 50%
Сервис цифровой аналитики «Объектив. РФ» представил отчёт о степени монополизации рынка первичной недвижимости в городах РФ по данным за первые три квартала 2024 года.
«В последнее время нам снова обещают «передел» рынка недвижимости, уход мелких игроков и перераспределение объёмов в пользу «титанов», способных выстоять в экономическую бурю. Так вот нам стало интересно, как выглядит структура региональных рынков с точки зрения конкуренции, и кто эти самые «титаны» с максимальным запасом прочности», — пояснили в сервисе.
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