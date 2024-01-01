В минстрое РФ обсудили развитие курорта «Губаха» в Пермском крае Там построят дополнительную инфраструктуру Поделиться Твитнуть

фото: Минстрой РФ

В Министерстве строительства Российской Федерации прошло обсуждение строительства необходимой инфраструктуры в районе курорта «Губаха» в Пермском крае. Заместитель министра Юрий Гордеев провёл встречу с Андреем Алякринским, заместителем председателя правительства Пермского края, и региональным министром транспорта Сергеем Вешняковым.

В рамках инвестиционного проекта предполагается возведение современного гостиничного комплекса, ресторана, дуплексных коттеджей, конференц-зала, расширение зоны для горнолыжного катания, организация туристических маршрутов и др.

Для реализации проекта с использованием субсидий Минстроя России в настоящее время ведётся строительство нескольких участков дорог: к верхнему кластеру курорта «Губаха» до вершины горы Крестовая с организацией парковок, а также обход ул. Краснооктябрьской к садовому обществу «Каменный цветок».

Ранее завершилось строительство газопровода протяжённостью 3,9 км и водопровода длиной 3,7 км. Окончание данного этапа позволит запустить новые объекты, чьё строительство запланировано на 2025 год.

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