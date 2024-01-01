Алёна Бронникова Компания из Ижевска получила разрешение на возведение ЖК в микрорайоне ДКЖ Перми Строительство завершат в 2028 году Поделиться Твитнуть

Компания ООО «СЗ «Строитель» из Ижевска (входит в холдинг «УДС групп») получила разрешение первый этап строительства жилого комплекса в пермском микрорайоне ДКЖ по ул. Энгельса, 22. Об этом свидетельствует документ, опубликованный 28 ноября на портале наш.дом.рф.

Дом бизнес-класса будет 11-этажным, с тремя подъездами и квартирами до трёх комнат. Площадь жилья составит 11,6 тыс. кв. м, нежилых помещений — 3,4 тыс. кв. м, количество мест в паркинге — 117. объект введут в эксплуатацию во втором квартале 2028 года.

Работы будут вестись на земельном участке площадью 7,9 тыс. кв. м. Здесь также планируется построить велосипедные дорожки, детскую и спортивную площадки, провести благоустройство территории. Коммерческие помещения предполагают размещение магазинов и бара.

В прошлом году СЗ «Строитель» получил положительное заключение экспертизы на строительство первого этапа ЖК в квартале, ограниченном улицами Боровой, Гатчинской и Энгельса. Участок компания приобрела в 2021 году за 504,6 млн руб.

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