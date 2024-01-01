Алёна Бронникова Россельхознадзор обнаружил в Перми фантомную площадку по производству молочной продукции Деятельность организации прекращена Поделиться Твитнуть

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю при мониторинге системы ФГИС ВетИС компонент «Меркурий» выявило неправомерную деятельность организации ООО «Кант» по изготовлению молочной продукции. Производственная площадка компании была зарегистрирована в Перми.

Ведомство установило, что 29-30 ноября уполномоченным лицом ООО было оформлено 65 электронных ветеринарных сопроводительных документов на 4,5 тыс. т молочной продукции, в том числе масла, сыра и пр. Продукция была изготовлена из 19,9 т обезжиренного сырного зерна, 9,9 т сыра «Тильзитэр-НТ» 45%.

Как сообщили в Россельхознадзоре, указанного объёма недостаточно для производства данной продукции. Кроме того, это не даёт возможности обеспечить прослеживаемость при её производстве и подтвердить её безопасность в ветеринарно-санитарном отношении.

Продукцию весом 1,7 тыс. т отправили в ООО «Грин Милк» в Рязани и ООО «Русмол» в Санкт-Петербурге. Поскольку выпущенная продукция не соответствовала обязательным требованиям в области ветеринарии, ведомство аннулировало ветеринарные сопроводительные документы.

«Специалистами был осуществлён выезд по адресу, зарегистрированному в ФГИС. В результате было установлено, что ООО "Кант" деятельность по указанному адресу не осуществляет», — отметили в пресс-службе ведломства.

Своими действиями организация нарушила требования действующего законодательства. Производственная площадка 3 декабря была признана фантомной, регистрацию уполномоченного лица аннулировали в системе «ВетИС-Паспорт».

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