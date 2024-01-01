В ПГАТУ появилось пространство «Уралхима» Поделиться Твитнуть

Фото: Виктория Тарасенко

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

В инженерном корпусе Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ) открылась обновлённая зона отдыха в корпоративном стиле АО «ОХК «Уралхим». Компания — один из ключевых работодателей для выпускников университета. Проект реализован в рамках благотворительной программы «Уралхим» — образование и наука».

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— Для «Уралхима» важно, чтобы студенты вуза узнали о компании, пришли к нам на практику и увлеклись работой. В «ПМУ» для этого созданы все условия: мы в лидерах химической отрасли региона по уровню средней зарплаты и социальному пакету. На предприятии активно действует совет молодёжи, проводится много интересных мероприятий, — жизнь кипит.

Фото: Виктория Тарасенко

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Ближе познакомиться с «Уралхимом» студенты ПГАТУ теперь могут прямо между лекциями, просто наведя смартфон на QR-код, расположенный на стене обновлённой зоны отдыха. Там есть подробная информация о компании и актуальных вакансиях. Отдельное место заняла карта мира, где отмечены основные сельскохозяйственные культуры, которые выращивают благодаря удобрениям «Уралхима». Рядом разместились образцы продукции.

Алексей Андреев, ректор ПГАТУ:

— Наш университет благодарен «Уралхиму» за создание современного образовательного пространства. Такое взаимодействие выгодно всем: вуз получает отремонтированное помещение, студенты — комфортное место для отдыха, где можно найти исчерпывающую информацию о потенциальном работодателе, а компания — лучших выпускников для последующего трудоустройства. Это самый главный итог нашего тесного сотрудничества.

Фото: Виктория Тарасенко

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Ремонт зоны отдыха был проведён в рамках двустороннего сотрудничества вуза и филиала «ПМУ», которое было закреплено соглашением в 2023 году. В рамках него Институт фундаментальных и прикладных агроэкобиотехнологий и лесного хозяйства ПГАТУ открыл в 2024 году специальность «Химическая технология». На первый курс по ней поступили 24 студента, в том числе из Перми и Березников — городов присутствия «Уралхима». По итогам четырёхлетнего обучения они станут технологами производства минеральных удобрений и смогут работать в основных цехах филиалов «ПМУ» и «Азот».

Фото: Виктория Тарасенко

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

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