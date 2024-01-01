Власти Перми нашли 21 нарушение земельного законодательства на Промышленной улице Чиновники мэрии отчитались о проверках во всех районах города Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Специалисты департамента земельных отношений администрации Перми в ноябре этого года в рамках муниципального земельного контроля провели 45 контрольных мероприятий во всех районах города. По их итогам было обнаружено 39 нарушений земельного законодательства. Больше всего — в Индустриальном и Ленинском районах, а меньше — в Дзержинском и Свердловском.

Рекордсменом по нарушениям стала территория ул. Промышленной. Сотрудники департамента зафиксировали там 21 нарушение. Ещё семь выявлено на территории Центрального рынка. На ш. Космонавтов обнаружены девять земельных участков с нарушениями, ещё два участка — на ул. Чкалова.

В профильном департаменте пояснили: основные виды нарушений касаются использования участка не по назначению, а также самовольное занятие чужого земельного участка или его части.

Нарушителям выдали предостережения. Они должны привести свой земельный участок в соответствие с требованиями закона.

Напомним, с 1 ноября этого года все полномочия по муниципальному земельному контролю передали из районных администраций в департамент земельных отношений. После этого в департаменте был создан специальный отдел, который контролирует соблюдение земельного законодательства на территории Перми.

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