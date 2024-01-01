В Прикамье начальницу отделения Почты России осудили за хищение пенсий Ущерб составил более 300 тысяч рулей Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края, суд вынес приговор начальнице отделения почтовой связи в Кизеле. Её признали виновной в хищении пенсий.

В суде установили, что с декабря 2023 года по май 2024-го начальница отделения присвоила из кассы почтового отделения более 300 тыс. руб. Эти деньги предназначались для выплаты пенсий местным жителям.

С учётом смягчающих обстоятельств, в том числе частичного возмещения причинённого материального ущерба, суд приговорил сотрудницу к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск АО «Почта России». Приговор пока не вступил в законную силу.

Как пояснили «Новому компаньону» в Управлении Федеральной почтовой связи Пермского края, правонарушение не сказалось на выполнении обязательств Почты России перед получателями пенсий.

«В ходе одной из проверок мы самостоятельно выявили факт хищения и оказали полное содействие в проведении следствия. В настоящий момент сотрудник не работает в компании и уже частично возместил причинённый ущерб», — рассказали в региональном управлении Почты России.

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