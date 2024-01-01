С начала года в Перми демонтировали более 500 самовольно установленных гаражей Поделиться Твитнуть

Специалисты администраций районов Перми отчитались о демонтаже в 2024 году незаконно установленных на городских землях гаражей. Всего было убрано более 500 таких объектов. Об этом пишет ВЕТТА.

В Индустриальном районе демонтировали 89 металлических гаражей и контейнеров, из которых 15 были снесены принудительно. Эти объекты находились по адресам: ул. Самолётная, 48а, ул. Свиязева, 33 и ул. Чердынская, 12. Принудительно снесённые гаражи были перемещены на временную площадку для хранения по ул. 1-я Субботинская, 22.

В Мотовилихинском районе с начала года обнаружили 60 незаконных гаражей, из которых 15 были демонтированы принудительно по адресам: ул. Веры Фигнер, 5, ул. Гашкова, 3, 41/1 и ул. Баранчинская, 2; остальные были убраны владельцами.

В Дзержинском районе в этом году выявили 205 самовольно установленных гаражей, 163 из которых демонтированы добровольно, а 35 — принудительно.

В Орджоникидзевском районе снесли принудительно 32 гаража по адресам: ул. Репина, 93, ул. Верхнекамская, 19, ул. Прохладная, 82 и ул. Волоколамская, 25; ещё 125 объектов были убраны владельцами добровольно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.