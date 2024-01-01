Остановлен поиск пропавших два дня назад в Перми женщины и ребёнка Поделиться Твитнуть

Поиск 42-летней женщины и 6-летнего ребёнка, исчезнувших 3 декабря в Перми, завершён, сообщается в организации «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Ранее волонтёры отмечали, что родственники потеряли связь с ними во вторник. Вечером 4 декабря были опубликованы ориентировки, сообщалось также, что пропавшие нуждаются в медицинской помощи. Последний раз их видели в Свердловском районе на ул. Героев Хасана. В комментариях к посту также появилась информация о том, что похожих людей заметили в ТРЦ «Планета» в Индустриальном районе.

«Найдены! Живы! Просим удалить репосты!» — сообщили представители «Поискового отряда имени Ирины Бухановой».

Данные о том, где находились пропавшие пермяки, и причины их исчезновения не раскрываются. В поисковом отряде также призвали пользователей соцсетей воздерживаться от обсуждения ситуации в комментариях.

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