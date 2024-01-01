Пермяков предупредили о новом виде мошенничества с новогодними GIF-открытками Они могут содержать вредоносный код Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В преддверии новогодних праздников мошенники начали применять новый метод обмана россиян — анимационные GIF-открытки, которые содержат вредоносный код. Эти красочные изображения, часто рассылаемые в праздничные дни, могут взломать мобильные устройства и извлечь личную информацию. Сообщения о новой киберугрозе в регионы Приволжского федерального округа направила служба безопасности банка «Хлынов».

Открытки поступают как от неизвестных абонентов, так и от знакомых, чьи аккаунты были взломаны. Мошенники используют доверие к настоящим пользователям для распространения вирусных файлов среди их контактных лиц. Встроенный в такие изображения код способен собирать персональные данные, включая доступ к банковским приложениям и сервисам, таким как Госуслуги.

«Получив сообщение с неизвестного номера, не открывайте файл и сразу удалите его», — советует начальник отдела информационной безопасности банка «Хлынов» Андрей Попов.

Даже когда открытка поступила от знакомого, специалисты советуют не спешить её загружать. Прежде нужно связаться с человеком напрямую, чтобы убедиться, что он действительно отправил поздравление. Даже если отправитель вызывает доверие, его аккаунт мог быть скомпрометирован, а файл — заражён вирусом.

При возникновении даже малейших подозрений о заражении устройства следует провести его проверку на наличие вредоносных программ и обновить антивирусное программное обеспечение. Также стоит регулярно менять пароли и активировать двухфакторную аутентификацию, чтобы снизить вероятность утечки личной информации.

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