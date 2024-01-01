Александра Пермякова В Прикамье шахтёр совершил суицид из-за мошенников, выманивших у него 26 миллионов Аферисты забрали у жителя Березников все накопленные деньги Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Житель Удмуртии обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере из-за того, что выманил 26 млн руб. у шахтёра-пенсионера из Березников.

По версии следствия, мошенник из Удмуртии являлся участником организованной группы. Аферисты ввели в заблуждение пожилого жителя из Березников (Пермский край): сообщили, что необходимо все его накопления перевести на безопасный счёт. И похитили у него более 26 млн руб. Часть сбережений, хранившихся наличными, пенсионер передал мошеннику, который специально приехал в Березники.





Пожилой шахтёр из-за переживаний, что потерял все деньги, накопленные за годы тяжёлой работы в шахтах, покончил жизнь самоубийством.





Мошенник, приезжавший за деньгами, обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере).





Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Удмуртской Республики. Уголовное дело направлено в Березниковский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу. В отношении иных соучастников материалы выделены в отдельное производство.

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