Специалисты объяснили рост цен на первичное жильё в Перми В ноябре квадратный метр в новостройках подорожал на 5% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в ноябре медианная цена квадратного метра на первичном рынке составила 144 тыс. руб., что на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя стоимость новой квартиры в городе достигла 6,6 млн руб., в то время как средняя площадь составила 47,4 кв. м. Об этом сообщает сервис «Яндекс Недвижимость».

Кроме того, в ноябре количество предложений по новым квартирам в Перми увеличилось на 6,2%. Эксперты подчеркивают, что рост связан в первую очередь с появлением на рынке студий и двухкомнатных квартир. Эти варианты, как правило, имеют более высокую цену за квадратный метр по сравнению с «однушками». Таким образом, увеличение медианной стоимости квадратного метра в новостройках Перми обусловлено изменением в структуре предложений, а не общим трендом на повышение цен.

Та же ситуация и в большинстве других мегаполисов. Так, зафиксирован значительный рост медианных цен на квадратный метр в Самаре (+8,3%), Уфе (+8,2%), Воронеже (+3,3%) и Санкт-Петербурге (+1,8%). В Новосибирске, Красноярске, Москве, Екатеринбурге и Омске увеличение цен варьировалось от 1 до 1,5%. Среди городов с отрицательной динамикой цен оказались Нижний Новгород (-2,7%), Волгоград (-4,8%) и Челябинск (-9,9%). Снижение цен на квадратный метр в этих городах связано с появлением на рынке значительного количества бюджетных предложений и уменьшением средней площади реализуемых квартир.

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