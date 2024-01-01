Зарина Ситдикова При покупке автомобилей большинство жителей Перми следует рекомендациям знакомых Треть водителей доверяют в этом вопросе рекламе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

При выборе нового автомобиля 56% пермяков следуют рекомендациям знакомых, а рекламе на сайтах объявлений и маркетплейсах доверяют 32% покупателей из Перми. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели эксперты сервисов «Авито Реклама» и «Авито Авто».

Согласно исследованию, в котором приняло участие 10 тыс. жителей России, личным транспортным средством владеют 58% жителей Перми. Из них 30% имеют в собственности свой первый автомобиль, 29% — второй, а 13% — третий.

При покупке новой машины для 90% водителей определяющим фактором является его цена. Большинство пермяков (56%) выбирают автомобили стоимостью до 1 млн руб. Ещё 32% готовы купить автомобиль стоимостью до 2 млн руб. и только 7% опрошенных отдают предпочтение автомобилям дороже 2 млн руб.

По данным сервисов, средняя стоимость автомобиля, который жители Перми приобрели в последний раз, составила около 1 109 889 руб.

На втором месте по популярности критериев выбора автомобиля у пермяков — пробег машины (49%), на третьем — комплектация, которая важна для 48% покупателей.

Чаще всего пермяки совершают покупки в дилерских центрах (42%) и на специализированных онлайн-площадках (37%). Треть опрошенных (31%) покупала автомобиль у друзей или родственников. В основном у дилеров машину приобретают покупатели старше 65 лет (54%).

«Как показало исследование, россияне активно полагаются на рекомендации друзей и родственников при выборе автомобиля. Однако профессиональная экспертиза в этом вопросе не менее важна», — отметил Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито.

По данным опроса, сайтам объявлений в целом по стране больше всего доверяют люди в возрасте от 18 до 24 лет (56%) и от 25 до 34 лет (45%).

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