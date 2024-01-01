Зарина Ситдикова Жители села в Прикамье вынуждены пользоваться аварийным КДЦ Главе округа внесено представление за неудовлетворительное состояние объекта Поделиться Твитнуть

Прокуратура Юсьвинского района Пермского края внесла представление главе муниципального образования за аварийное состояние здания культурно-досугового центра в с. Они. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

По данным ведомства, при проведении технического обследования одного из филиалов Майкорского КДЦ, расположенного на ул. Центральной, 55а в с. Они, выяснилось, что здание является аварийным. Несмотря на это, центр не прекращает свою работу. В нём проводятся культурно-массовые мероприятия, открыты спортивные секции, которые посещают, в том числе дети.

При этом планы по ремонту небезопасного культурно-досугового центра, как и решения о его временном закрытии местными властями не приняты. В связи с этим главе округа было внесено представление. По информации прокуратуры, оно было удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В ведомстве отметили, что держат на контроле вопрос приведения в порядок объекта культуры.

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