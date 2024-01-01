Зарина Ситдикова С начала года на 40% вырос экспорт животноводческой продукции из Прикамья за рубеж По сравнению с прошлым годом объём поставок увеличился более чем на 51 тонну Поделиться Твитнуть

Илья Радченко

Архив ИД «Компаньон»

Экспорт животноводческой продукции из Прикамья за границу вырос по сравнению с прошлым годом на 40%. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

По данным ведомства, всего с 1 января по 4 декабря 2024 года из Прикамья было вывезено 179,9 тонн продукции, тогда как в прошлом году за аналогичный период объём поставок из региона за рубеж составлял 128,045 тонн.

В Россельхознадзоре уточнили, что в состав данной экспортной категории входит мясо и мясопродукты, мёд, продукция пчеловодства, молочная продукция. Они были отправлены в Северную Македонию, Грузию, Монголию, Республики Беларусь, Киргизию, Китай и Молдавию.

В одну из последних партий, вывезенных в Республику Киргизию, вошли полуфабрикаты из мяса птицы. Они были экспортированы в объёме 20,05 тонн 29 ноября. Отправку проконтролировали специалисты Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что вся продукция была признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствует требованиям стран Таможенного союза. Качество товара подтвердили результаты лабораторных исследований в Екатеринбургском филиале Федерального центра охраны здоровья животных.

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