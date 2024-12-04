Зарина Ситдикова В Пермском классическом университете избран новый состав Попечительского совета Председателем коллегиального органа стал депутат Госдумы Игорь Шубин Поделиться Твитнуть

В Пермском национальном исследовательском университете (ПГНИУ) избран новый состав Попечительского совета. Его возглавил выпускник экономического факультета, почётный профессор ПГНИУ, депутат Государственной Думы и заместитель председателя Правления «Пермского землячества» Игорь Шубин. Об этом сообщается в telegram-канале вуза.

По данным университета, в состав обновлённого коллегиального органа также вошли президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов, депутаты Законодательного Собрания Пермского края Сергей Богуславский и Павел Черепанов, генеральный директор ООО «Консалтинговая компания "Юкей"» Надежда Пронина, сооснователь и генеральный директор IT-компании Macroscop Артём Разумков, председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева и председатель Совета директоров акционерного общества «СЗ "Пермглавснаб"» Николай Яшин.

В соответствии с положением о Попечительском совете ПГНИУ он создан для решения текущих и перспективных задач развития университета; содействия привлечению финансовых средств и совершенствованию материально-технической базы; участия в разработке образовательных программ и других вопросов функционирования вуза.

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