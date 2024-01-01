«Метафракс» — в тройке лидеров бережливого производства Поделиться Твитнуть

Команда «Метафракса» стала бронзовым призёром заключительного тура чемпионата «Lean-Технологии-2024». Финал соревнований прошёл на площадке Пермского инженерно-промышленного форума 29 ноября. В ходе состязания в формате игровых кейсов экспертное жюри выявило команды, показавшие высокий уровень знаний в области бережливого производства, навыков внедрения улучшений в бизнес-процессы и совместной работы.

В игре приняли участие восемь команд предприятий Пермского края, победивших в отборочных турах. «Метафракс» представили супервайзеры Вячеслав Будин, Иван Фролов, Юлия Бабина, Наталья Харисова и капитан команды Антон Вешняков.

Команды состязались в четырёх турах. Стартовал чемпионат с визитки «Давайте познакомимся», где было необходимо в творческой форме в течение минуты представиться. При выполнении задания «8 цветов делегирования» нужно было правильно определить мотивационный уровень сотрудника и выдать задание с учётом правил делегирования задач.

В конкурсе капитанов «Другими словами» капитаны объясняли своим командам термины бережливого производства, которые они должны были угадать. В игре «Башня на заказ» каждая команда получала проект — построить башню из конструктора по запросу клиента. Заказ включал такие параметры, как высота башни, количество этажей, требования к устойчивости и декоративным элементам. В конце участников ждал конкурс «Эффективный наставник», где руководитель должен был организовать рабочий процесс, провести инструктаж работников и фиксировать время изготовления.

После прохождения всех этапов в жёсткой конкурентной борьбе выявились лидеры. Первое место заняла команда чайковского завода «Механика», вторыми стали работники АО «Медисорб», бронзовым призёром признана команда АО «Метафракс Кемикалс».

«Мы благодарны организаторам чемпионата за соревнования по бережливому производству. Такие встречи дают возможность молодым специалистам, участвующим в развитии бережливой производственной системы на предприятии, прокачать навыки совместной работы, познакомиться с кейсами других компаний по применению современных технологий бережливого производства. Затем, как показывает опыт, полученные знания успешно используются супервайзерами в повседневной работе», — отметила наставник команды АО «Метафракс Кемикалс», начальник отдела операционной эффективности предприятия Оксана Панченкова.

Напомним, в октябре 2024 года команда «Метафракса» заняла второе место в первенстве по бережливому производству среди предприятий химического комплекса России.

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