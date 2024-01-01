Жителей Перми попросили выбрать новые названия для трёх остановок Онлайн-голосование проводится с 4 до 18 декабря Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Администрация Перми объявила голосование по выбору новых названий для остановок, наименования которых больше не актуальны или повторяют уже имеющиеся названия. Речь идёт о таких остановочных пунктах, как «ВНИИБ», «Художественная галерея» и «Школа».

Для остановки «ВНИИБ», находящейся в Орджоникидзевском районе, предлагаются три альтернативных наименования: «Стадион «Бумажник», «Аллея имени Владимира Шокина» и «Улица Евгения Пузырева».

В связи с тем, что художественная галерея переехала с перекрестка Комсомольского проспекта и ул. Монастырской, остановку «Художественная галерея» также планируется переименовать. Варианты такие: «Соборная площадь», «Сквер имени Мамина-Сибиряка» и «Архиерейское подворье».

Кроме того, обсуждается возможность изменения названия остановки «Школа», расположенной в микрорайоне Южный, поскольку в Перми уже есть аналогичные остановки. Новые варианты - «Микрорайон Южный», «Гимназия имени Пинаевой», «Улица Днестровская», «Школа-интернат».

Также пермяки могут предложить свои идеи по наименованию для всех трёх остановок.

Голосование продлится до 18 декабря, после чего результаты будут представлены членам Общественного совета по топонимике для принятия решения.

Проголосовать можно на портале «Госуслуги» по ссылке.

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