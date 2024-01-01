Зарина Ситдикова Пермский горнолыжный курорт «Губаха» вошёл в топ-3 самых бюджетных в России Эксперты учитывали стоимость проживания, питания, проката инвентаря и ски-пасса Поделиться Твитнуть

Курорт «Губаха»

gubahasport59.ru

Пермский курорт «Губаха» вошёл в топ-3 самых доступных горнолыжных комплексов России по стоимости активного отдыха в сезоне 2024/25. Исследование провели геосервис 2ГИС совместно с сервисом бронирования «Отелло».

При анализе эксперты учитывали среднюю стоимость проживания на курортах, ски-пассов, проката инвентаря и по среднему чеку в заведениях общественного питания (обед и ужин при условии того, что завтрак включён в проживание в гостинице).

В целом по стране на один день пребывания на горнолыжном курорте нужно закладывать порядка 16,1 тыс. руб. При этом в Губахе эта сумма будет существенно ниже — 11,6 тыс. руб. Дешевле день отдыха стоит только на курортах «Бобровый лог» в Красноярском крае (8240 руб.) и «Абзаково» в Республике Башкортостан (9185 руб.).

Гораздо больше придётся потратиться любителям горных лыж и сноубордов, которые планируют ехать на горнолыжные курорты в Краснодарский край. Согласно исследованию, сутки на «Розе Хутор» обойдутся в среднем в 24,8 тыс. руб., на «Красной Поляне» — в 22 тыс. руб., на «Газпроме» — 21,4 тыс. руб. Близко к 20 тыс. подобрался Архыз в Карачаево-Черкесии (19,8 тыс.руб) и Шерегеш в Кемеровской области (19,6 тыс. руб).

Курорт «Губаха» также вошёл в тройку самых бюджетных по стоимости проката инвентаря (1130 руб.). Дешевле только на «Горе Соболиной» в Иркутской области (780 руб.) и на Домбае в Карачаево-Черкесии (1090 руб.).

Цена на ски-пасс в комплексе «Губаха» составляет 2,5 тыс. руб. С таким тарифом курорт делит пятую строчку рейтинга по доступности пребывания вместе с «Чегетом» (Кабардино-Балкария), «Газпромом» (Краснодарский край) и «Манжероком» (Алтай).

При этом по стоимости питания «Губаха» возглавляет рейтинг выгоды. Средняя стоимость обеда на курорте составляет 420 руб. благодаря тому, что значительная часть мест общепита в нём является столовыми и точками быстрого питания.

Проживание в «Губахе» обойдётся в среднем в 7150 руб., что позволило курорту занять четвёртую строчку по стоимости (от самых дешёвых к самым дорогим). Для сравнения, на «Розе Хутор» аренда жилья обойдётся в два раза больше (15 320 руб.).

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