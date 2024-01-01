Выпуск импортозамещающих комплектующих для нефтегаза в Перми вырос в 4 раза Инвестиции в обновление производства составили 230 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото предоставлено ФРП

Научно-производственное объединение «СтэлсПромМаш», входящее в группу компаний «Стэлс», провело модернизацию своего производства в Перми, что позволило увеличить объём выпуска высокотехнологичных шаровых кранов в четыре раза, доведя его до 2 тыс. штук в год. Об этом сообщили в федеральном Фонде развития промышленности (ФРП).

Инвестиции в обновление производства составили 230 млн руб. Из этой суммы 105 млн были выделены ФРП в рамках льготных займов по совместным федеральным и региональным программам, 45 млн добавил Региональный фонд развития промышленности Пермского края.

Шаровые краны используются для регулирования потока в трубопроводах нефти и газа. Компания увеличила производство высокотехнологичной продукции с диаметром от 50 до 400 мм, а также запустила серийный выпуск шаровых кранов диаметром 25 и 500 мм, которые ранее не выпускались. Изделия известны своим выполнением уплотнения «металл по металлу», что обеспечивает им долгий срок службы и устойчивость к высоким температурам.

Ежегодную потребность предприятий российской нефтегазовой отрасли в таких шаровых кранах компания оценивает в 17,5 тыс. штук. Пока 60% российского рынка этих изделий занимает зарубежная продукция из Италии и Китая. После выхода на проектную мощность НПП «СтэлсПромМаш» планирует потеснить импорт и занять до 10% в этом сегменте рынка.

Продукция, производимая пермской компанией, в основном находит применение в нефтегазовом секторе Крайнего Севера, а также на заводах, занимающихся переработкой нефти и газа. Её клиентами являются крупные российские предприятия в Сибири и Арктике, включая проекты «Арктик СПГ-2», «Ямал СПГ», «Амурский ГХК», «Обский ПХГ» и др.

После того как завод начнёт выпуск пробок для шаровых кранов, степень локализации продукции возрастёт с 70 до 90%.

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