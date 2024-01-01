Пермский «Молот» расторг контракт с защитником Михаилом Кузыком Поделиться Твитнуть

По взаимному согласию сторон пермский хоккейный клуб «Молот» расторг контракт с защитником Михаилом Кузыком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Михаил присоединился к команде в прошлом межсезонье, перейдя из Pro Hokei Ligasy. В составе «Молота» 24-летний защитник принял участие в четырёх матчах, в которых не смог набрать очков за результативность, а его показатель полезности составил «-1».

«Благодарим Михаила за игру в составе нашей команды! Желаем успешного продолжения профессиональной карьеры и достижения больших результатов!» — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее «Новый компаньон» писал, что «Молот» покинули защитник Максим Игнатович и нападающий Дамир Рахимуллин. Контракты с ними также были расторгнуты по обоюдному согласию.

Максим Игнатович провёл за пермскую команду 35 матчей. В составе «Молота» он стал обладателем Кубка Шёлкового пути и лучшим снайпером среди защитников пермского клуба, забросив 6 шайб в 26 встречах.

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