В Перми прошло заседание рабочей группы по конкуренции в российской экономике Оно состоялось в рамках комиссии Госсовета РФ Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл в Перми первое заседание рабочей группы «Конкуренция и развитие конкурентных процедур в экономике» комиссии Государственного совета России. Глава региона стал в ней председателем в сентябре текущего года, сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья.

В мероприятии приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, Агентства стратегических инициатив (АСИ), Корпорации МСП, деловых объединений. Основными темами для обсуждения стали вопросы развития конкуренции, формирование соответствующего стандарта, а также корректировка законодательства в сфере госзакупок.

По словам Дмитрия Махонина, в ближайшие годы одним из основных инструментов для развития рынков в России станет национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Ожидается, что в него войдут федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности и пр.

В том числе в рамках нацпроекта будет реализовываться федеральный проект «Развитие конкуренции», над которым сейчас работает ФАС России. Статс-секретарь — заместитель руководителя ведомства Сергей Пузыревский пояснил, что проект будет направлен на рост и развитие конкуренции на товарных рынках, улучшение условий их функционирования, а также совершенствование системы национальных цифровых индикаторов.

Кроме того, ФАС России ведёт совместную работу с Министерством экономического развития РФ по обновлению стандарта развития конкуренции в регионах. Он начнёт действовать с 2026 года. Представитель ведомства — директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Ирина Петрунина выразила уверенность в том, что проект позволит и систематизировать деятельность от федерального до муниципального уровня, чтобы процессы не дублировались, а дополняли друг друга и служили на получение необходимого результата.

В ходе заседания участники ознакомились с предложениями, которые поступили в комиссию Госсовета от 18 регионов России, которые в основном касались актуализации стандарта развития конкуренции.

О результатах и перспективах развития сферы государственных и муниципальных закупок рассказал заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров. В частности, по его словам, формируется единый подзаконный акт, который будет регулировать вопросы применения национального режима в сфере закупок. Такой документ направлен на стимулирование закупок российских товаров, работ и услуг и поддержку российских производителей.

Помимо этого, на заседании Дмитрий Махонин также предложил сформировать подходы к определению приоритетных товарных рынков, выделить рынки, которые могут подлежать государственному регулированию.

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