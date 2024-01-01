На рынке труда в Прикамье соотношение спроса и предложения достигло нормы Это произошло впервые за год Поделиться Твитнуть

На конец ноября соотношение предложения и спроса на рынке труда в Пермском крае установилось на уровне 4 резюме на одно вакантное место. Это не только максимальный показатель в 2024 году, но и впервые за год региональный рынок труда достиг нормы (нормальным считается диапазон от 4 до 7,9 резюме на вакансию). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс увеличился на 0,9 процентного пункта, сообщает hh.ru.

Рост индекса в первую очередь вызван увеличением активности соискателей. В Пермском крае за 11 месяцев текущего года количество открытых и обновлённых резюме возросло на 22% по сравнению с прошлым годом.

Динамика роста наблюдается также и по стране в целом: в ноябре соотношение резюме к вакансиям составляло 4,2 (+0,8% за год).

Несмотря на общую тенденцию к увеличению соотношения, в некоторых отраслях по-прежнему ощущается явный кадровый дефицит. Особенно это заметно в «Розничной торговле» (1,3 резюме на вакансию), «Медицине и фармацевтике» и «Рабочем персонале» (по 2,6), а также в «Продажах и обслуживании клиентов», «Производстве» и «Строительстве» (по 2,9) и «Автомобильном бизнесе» (3,1).

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