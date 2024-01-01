В Перми из-за массовых ДТП скопилась большая пробка у Красавинского моста Общественный транспорт отстаёт от расписания Поделиться Твитнуть

Утром 4 декабря на Западном обходе Перми произошли массовые аварии из-за гололёда, сообщают пользователи соцсетей. Например, у развилки ул. Светлогорская — Западный обход скопилась большая автомобильная пробка. Сообщается о массовых ДТП на этом участке.

В департаменте транспорта сообщают, что автобусы №64 и 80 едут с опозданием из-за нескольких ДТП.

Кроме того, по словам автомобилистов и пассажиров общественного транспорта, стоят без движения автобусы №15 и 60.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы на дорогах оцениваются в 7 баллов. В городе зафиксировано уже девять аварий, пять из которых в рядом с Красавинским мостом. Большие заторы отмечены на улицах Якутская, Светлогорская и Ветлужская. Пробки также и в центре Перми, у Коммунального моста и на подъездах к нему.

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