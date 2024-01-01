Губернатор Пермского края поблагодарил сотрудников Комитета семей воинов Отечества Он отметил их вклад в поддержку участников СВО и их семей Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Глава региона Дмитрий Махонин принял участие в мероприятии Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Пермского края «Большие тёплые встречи со СВОими». Комитет занимается реализацией проектов помощи участникам и ветеранам СВО и их семьям.

«Очень важно, чтобы у наших защитников и их родных всегда было такое место, где можно найти поддержку единомышленников. Благодаря совместной работе с организацией «НАСМНОГО» месяц назад у нас появилась такая площадка — ресурсный центр «Пермь семейная», где, в том числе, будут работать представители комитета», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В ходе встречи губернатор лично поблагодарил сотрудников комитета Полину Старкову и Антона Александрова, которые каждый день консультируют ветеранов и родных участников СВО.

КСВО организовал в региону работу мобильных приёмных. Это консультации психологов, юристов, представителей ЗАГС, минсоца, Банка России. Кроме того, Комитет организовал концертную программу творческих коллективов Перми и выставку «Семья СВОих».

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