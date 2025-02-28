«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает клиентов поучаствовать в акции «В Новый год – без долгов!» Поделиться Твитнуть

Фото: ПАО «Т Плюс»

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» запустил акцию «В Новый год – без долгов!»* и приглашает принять в ней участие клиентов – физических лиц ПАО «Т Плюс» в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске.

Чтобы стать участником акции, необходимо до 31 декабря 2024 года:

• погасить долги за тепло и горячую воду при их наличии;

• оплатить квитанцию за ноябрь;

• внести рекомендуемый платеж за декабрь**.

С подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке: https://ny.esplus.ru/.

До 28 февраля 2025 года «ЭнергосбыТ Плюс» определит победителей с помощью генератора случайных чисел среди клиентов, выполнивших условия акции. Они получат призы от компании. Также клиентам, которые погасили долги, будут списаны пени, если они не были взысканы по решению суда.

Оплатить коммунальные услуги и внести рекомендуемый платеж можно быстро, удобно и без комиссий на сайтах и в приложениях расчётно-кассовых центров «КРЦ-Прикамье», «Инкомус», «Пермэнергосбыт» или с помощью мобильного приложения вашего банка до 31 декабря, либо в офисах РКЦ до 28 декабря включительно.

* Информация носит справочный характер. Акция действует с 01.11.2024 до 28.02.2025 гг. Организатор акции АО «ЭнергосбыТ Плюс». Чтобы стать участником акции, необходимо в срок проведения акции оплатить услуги отопления и горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс» за ноябрь и рекомендуемый платёж за декабрь, а также не иметь просроченной задолженности за предыдущий период. В розыгрыше могут принимать участие физические лица, граждане РФ, достигшие 18 лет, которые являются клиентами ПАО «Т Плюс» по услугам теплоснабжения и горячего водоснабжения. Определение победителей состоится методом случайного выбора не позднее 28.02.2025 года. Вручение призов состоится не позднее 30.04.2025 года в офисах продаж и обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Акция проводится в целях стимулирования клиентов — физических лиц на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции можно получить по телефонам: гг. Пермь, Краснокамск +7 (342) 259-02-38, г. Чайковский +7 (34241) 7-40-06, г. Березники +7 (34242) 1-30-04, г. Лысьва +7 (34249) 3-90-43 и (или) на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» perm.esplus.ru в разделе «Акции для клиентов».

** Денежные средства, внесенные в рамках рекомендуемого платежа, будут учтены на лицевом счете Клиента в качестве оплаты начислений за тепловую энергию и горячее водоснабжение за декабрь 2024 года. Квитанция за декабрь 2024 года выйдет в январе 2025 года.

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