Зарина Ситдикова За четыре года средняя зарплата пеших курьеров в Перми выросла более чем в два раза Доходы пермских водителей-доставщиков достигли 130 тысяч рублей в месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За четыре года средняя (медианная) зарплата пеших курьеров в Перми выросла более чем в два раза. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

В Перми рыночная заработная плата среднестатистического курьера, который доставляет товар пешком, на самокате, велосипеде или мопеде, составляет 48 тыс. руб., тогда как в 2020 году этот показатель составлял всего 22 тыс. руб. Только за прошедший год зарплата выросла на 8 тыс. руб.

При этом максимальный заработок при условии выполнения большого числа заказов за четыре года также существенно увеличился — с 37 до 85 тыс. руб., то есть почти в 2,3 раза.

В сервисе обращают внимание на то, что рыночная зарплата водителя-курьера в Перми с 2020 года увеличилась с 37 до 65 тыс. руб., а максимальная — с 55 до 130 тыс. руб.

Вакансий служб доставки за год стало больше на 12%. Количество резюме увеличилось на 7%.

По мнению аналитиков сервиса, в следующем году на рынке труда будет наблюдаться стабильно большое число вакансий для курьеров, возможен прирост в 10-15% за счёт развития e-commerce и дальнейшего продвижения в регионы.

«Службы доставки в ситуации кадрового голода оказались раньше… и адаптировались к ситуации быстрее, сделав ставку на непрерывность HR-процессов и цифровизацию: автоматизировали поиск и подбор, обучение и кадровый документооборот, отказались от барьеров в найме — берут на удобный людям график практически всех откликнувшихся (от несовершеннолетних и студентов до пенсионеров)», — резюмировали в SuperJob.

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