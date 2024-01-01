Александра Пермякова Жителей Перми больше всего мотивирует к заработкам желание купить недвижимость Пермяки рассказали о своих финансовых и личных целях на следующий год Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Все жители Перми хотят увеличить доход в 2025 году, чтобы достичь нового уровня жизни. Об этом свидетельствует исследование сообщества предпринимателей CLUB 500 и исследовательского центра Зарплаты.ру.

Примерно треть опрошенных основным способом достижения финансового роста видят получение более высокооплачиваемой работы. При этом половина рассчитывают на повышение на текущем месте работы, а половина надеется на подработку.





Ещё 25% опрошенных ожидают значительную прибыль от инвестиций.





Многие ставят среди приоритетных личных целей и мотивации зарабатывать больше — регулярные поездки за границу (65%) и накопление средств на будущее (35%). Но на первом месте по мотивации - интерес в покупке недвижимости — так ответили 75% опрошенных. Это самый высокий показатель по РФ.



На вопрос, какие детские мечты вы ещё не реализовали, 55% опрошенных пермяков ответили, что не путешествовали по миру, мало пользовались возможностью помогать близким материально (35%), не купили дом (30%), не имеют престижный автомобиль (20%), не открыли собственный бизнес (20%).

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