В «Щедрый вторник» пермский фонд «Берегиня» запустит две онлайн-акции Они продлятся до конца новогодних праздников Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд "Берегиня"

Благотворительный фонд «Берегиня» присоединился ко всемирной инициативе «Щедрый вторник», которая проводится в более 100 стран мира. В 2024 году проведение акции выпало на 3 декабря. В связи с этим пермский фонд объявил о старте двух онлайн-акций, призванных помочь детям, столкнувшимся с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

Первая акция посвящена сбору средств, в рамках которого жертвователи будут получать уникальную новогоднюю открытку. Она будет приходить на электронную почту, и после скачивания человек, совершивший пожертвование, сможет поздравить с ее помощью своих близких, друзей или коллег с Новым годом. Открытку рисовали сами подопечные фонда. Сейчас они лечатся от онкологических заболеваний в онкогематологическом центре им. Ф.П. Гааза. Собранные средства направят на подарки детям и организацию праздника в детском онкоцентре. Акция стартует в ближайшие дни.

Вторая онлайн-акция называется «Назад в детство». С её помощью жертвователи смогут окунуться в приятные воспоминания о встрече Нового года в детские годы. Например, вспомнить, как всей семьей лепили пельмени. Для участия в акции нужно зайти на сайт назадвдетство.рф и совершить любое пожертвование. Фонд направит поступившие деньги на реабилитационные программы. В них участвуют дети, прошедшие через тяжелое длительное лечение, те дети, которые волею судьбы были сами лишены части беззаботного детства.

«В этот «Щедрый вторник» мы хотим напомнить, что в предновогодней суете, в которую мы вот-вот все окунемся, есть место и добрым делам. Они не требуют многих усилий или огромных сумм, любой из нас может зайти на сайт, сделать пожертвование, а взамен получить самые приятные и позитивные эмоции, рассказала директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева.

Сайт назадвдетство.рф и открытка на сайте фонда будут доступны до завершения праздничных каникул.

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