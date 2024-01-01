Алёна Бронникова В одной из школ Прикамья ученице на перемене сломали нос С образовательного учреждения взыскали компенсацию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В одной из школ Красновишерска в Пермском крае во время перемены ученице сломали нос. За получение травмы на территории образовательной организации с учреждения взыскали компенсацию морального вреда пострадавшей.

«Двое несовершеннолетних во время перемены на территории школы допустили нарушение внутреннего распорядка, что повлекло причинение вреда здоровью одному из детей в виде закрытого перелома костей носа без смещения», — рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Надзорным органом было установлено, что мер по предупреждению противоправного поведения школьников со стороны учреждения принято не было, что стало причиной бесконтрольного поведения. В связи с этим прокурор обратился с иском в суд.

Рассмотрев требования, суд поддержал сторону истца. В пользу девочки с учреждения взыскали компенсацию морального вреда в 20 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.