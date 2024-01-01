Зарина Ситдикова Маскировка автомобиля компании-должника не помешала пермским приставам его арестовать Машина принадлежит ЧОП, не выплачивающему зарплату сотрудникам Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

После поисков и тщательной проверки сотрудники службы судебных приставов арестовали автомобиль охранного агентства, руководство которого накопило штрафы и долги перед сотрудниками и кредиторами. Определить принадлежность машины не помешала даже маскировка корпуса фирменными знаками другой компании. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что исполнительным производством в отношении ЧОП занимался отдел по Свердловскому району. Сотрудники службы знали, что в собственности охранного предприятия есть автомобиль «Лада-Нива», но должник не выполнил требования о его описи и аресте. С помощью уличных камер наблюдения удалось выследить эту машину в Добрянском округе. Однако её корпус был обклеен рекламой и фирменными знаками сторонней компании, поэтому приставам пришлось организовать проверку.

Как только сотрудники ФССП убедились в том, что замаскированный автомобиль — это именно тот, что они ищут, транспортное средство задержали и арестовали.

По информации службы судебных приставов, сейчас движимое имущество компании-должника находится на спецстоянке. У ЧОП ещё есть возможность погасить задолженность и вернуть себе автомобиль. В ином случае он будет реализован для погашения долгов.

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