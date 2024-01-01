Зарина Ситдикова В аэропорту Перми задержали двух мигрантов за нарушение срока пребывания в РФ Молодых людей оштрафовали и выдворили из страны Поделиться Твитнуть

Фото: Управление на транспорта МВД России по УрФо, vk.com/uturfo

В пермском аэропорту Большое Савино сотрудники Линейного отделения полиции задержали двоих жителей Республики Узбекистан, нарушивших сроки пребывания в Российской Федерации. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

По данным полиции, во время проверки документов при регистрации на рейс до Намангана выяснилось, что один из мигрантов должен был покинуть РФ в июле 2023 года, а другой — в мае текущего. Но чтобы сэкономить на оформлении документов они решили не продлевать сроки пребывания в России и продолжили работать на строительных площадках в Пермском крае нелегально. При этом они надеялись, что не попадут в поле зрения правоохранительных органов, когда будут вылетать из Перми.

После задержания в отношении нарушителей были составлены административные протоколы, затем Пермский районный суд назначил им штраф 4 тыс. руб. и выдворение за пределы Российской Федерации.

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