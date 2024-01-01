Алёна Бронникова На пермском предприятии незаконно уволили беременную женщину Пермячка обратилась в суд Поделиться Твитнуть

Тимур Абасов

Беременную жительницу Перми незаконно уволили из производственного кооператива. Женщина обратилась в суд, однако ей отказали в удовлетворении иска о восстановлении на работе и взыскании причитающихся выплат.

«Прокурор, принимавший участие в суде, не согласился с вынесенным решением и обжаловал его в апелляционном порядке, мотивируя тем, что в связи нахождением женщины на дату увольнения в состоянии беременности трудовые отношения не могут быть прекращены по инициативе кооператива», — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края.

Рассмотрев представление, судебная коллегия Пермского краевого суда отменила решение нижестоящей инстанции. Пермячку восстановили на предприятии в должности, взыскали с работодателя в её пользу компенсацию морального вреда и зарплату за время вынужденного прогула.

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