Жители Перми нашли под окнами многоэтажного дома тело молодой женщины Следственный комитет проводит проверку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми обнаружили под окнами высотного дома в микрорайоне Гайва тело молодой женщины. Информация о происшествии появилась в воскресенье, 1 декабря, в одном из телеграм-каналов. Также были опубликованы кадры, на которых мужчина, громко кричит. В это же время на место происшествия прибывает скорая помощь. Автор видео предположил, что это мужчина выпал из окна и кричит от полученных ран. Затем на кадрах видно, как мужчина бежит прочь от машины реанимации.

Позднее появилось уточнение, что из окна седьмого этажа выпала девушка, а мужчина на видео — её муж. Также сообщалось, что у погибшей остался маленький ребёнок, а инцидент будто бы произошёл в разгар семейной ссоры.

В Следственном управлению Следственного комитета России по Пермскому краю подтвердили факт происшествия. «Обстоятельства ЧП устанавливаются», — прокомментировали в ведомстве.

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