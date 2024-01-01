В Прикамье пьяный водитель без прав протаранил припаркованные во дворе машины Ему грозит лишение свободы и крупный штраф Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ГУ МВД России по Пермскому краю

В Березниках полиция возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который пьяным без прав сел за руль и врезался в припаркованные во дворе машины. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на МВД.

Инцидент произошёл ещё в сентябре, когда 31-летний мужчина после застолья в гостях решил поехать домой на автомобиле, хотя у него не было водительского удостоверения. Во дворе он не справился с управлением, врезался в «Газель» и повредил её, после чего, отъезжая назад, столкнулся с автомобилем «Шевроле». Мужчина хотел выехать из двора, но зацепился за вкопанные в землю шины и застрял. Тем временем жители дома вызвали полицейских.

Вскоре мужчину задержали, а его машину отправили на спецстоянку.

После проверки стало известно, что у нарушителя нет водительских прав, а ранее его уже подвергали административному наказанию в виде 10 суток ареста за вождение в нетрезвом виде. Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас мужчине грозит штраф 200-300 тыс. руб. Кроме того, его могут лишить свободы на срок до двух лет.

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