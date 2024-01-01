Ремонтом Дома воеводы в Соликамске займётся пермский подрядчик Работы должны быть закончены к марту 2025 года Поделиться Твитнуть

Дом воеводы / фото: администрация Соликамского округа

В Прикамье найден подрядчик на выполнение ремонтных работ на объекте культурного наследия, памятнике истории и культуры федерального значения «Воеводский дом» (1688 г.), расположенного по адресу: Пермский край, Соликамск, ул. Набережная, 84. Контракт будет заключён с единственным участником конкурса — пермской компанией «Пермстроймет+» на сумму 7,5 млн руб., об этом «Новому компаньону» сообщили в минзакупок региона.

Дом воеводы считается самым старым каменным гражданским зданием в Соликамске. Изначально это строение имело только один этаж. Второй был надстроен на рубеже XVII и XVIII веков, там располагалась канцелярия. Архитектурной особенностью дома является сочетание элементов гражданского и крепостного строительства. С 1930-х годов здесь располагался краеведческий музей. Сейчас дом находится на реставрации.

Начать работы планируется 12 декабря 2024 года, а завершить — 28 февраля 2025 года.

ООО «Пермстроймет+» является одной из немногих компаний в регионе, имеющих лицензию на осуществление работ на памятниках истории и культуры.

ООО было основано в 2003 году, учредитель Дмитрий Баранов, гендиректор Сергей Фарберов. Согласно финансовой отчетности за 2023 год, выручка ООО выросла до 1,2 млрд руб. (+91%), а чистая прибыль — до 104,9 млн руб. (+1735%).

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