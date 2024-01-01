Зарина Ситдикова Прикамье улучшило позицию в рейтинге регионов РФ по способности населения накопить миллион За год Пермский край поднялся на одну строчку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край за год улучшил свою позицию в рейтинге регионов России по способности населения накопить 1 млн руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого аналитиками РИА Новости.

Согласно статистике агентства, в 2024 году Пермский край занимает 31-ю строчку, тогда как в прошлом году регион располагался на 32-м месте аналогичного рейтинга. По данным исследования, сейчас в среднем жителям Прикамья требуется 7,7 лет (в 2023 году — 11) для накопления обозначенной суммы на пополняемом вкладе при медианной зарплате. При этом доля работников, которые не смогут накопить 1 млн руб. за 10 лет трудового стажа составляет 13,8% (в прошлом году — 12,2%).

В основу расчётов аналитики брали ситуацию, в которой среднестатистический работник регулярно откладывает 10% от своей зарплаты на накопительный вклад. Кроме того, учитывалась ежемесячная капитализация средств в банке.

Лидером рейтинга среди регионов по скорости накопления стал Чукотский автономный округ. Здесь жители смогут собрать 1 млн руб. за четыре года и один месяц. Дольше всех откладывать заявленную сумму придется в Ингушетии — больше десяти лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.