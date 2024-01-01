Пресс-служба филиала «Азот» «Уралхима» — в призёрах конкурса «Медиалидер» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Корпоративное телевидение филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» вошло в топ-3 конкурса «Медиалидер — 2024», заняв второе место в номинации «Лучшее внутрикорпоративное телевидение». Подведение итогов и церемония награждения состоялись в Москве на ежегодной конференции «Новые технологии PR-работы».

В 2024 году на «Медиалидер» было подано 498 заявок из разных регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. В шорт-лист вошли 60 медиапроектов, которые стали призерами в 20 номинациях. Оценивалось качество и разнообразие контента, доступность подачи информации, а также эффективность корпоративного телеканала.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по связям с общественностью:

— Корпоративное телевидение «Азот — ТВ» не первый раз получает награды высокого уровня. В этом году наша команда создала телевизионные проекты, которые были высоко оценены компетентным жюри — профессионалами в области средств массовой информации. Победа в международном конкурсе в очередной раз подтверждает высокий уровень профессионализма сотрудников службы по связям с общественностью «Азота».

«Медиалидер» — международный конкурс, выявляющий лучшие корпоративные газеты, журналы, digital-издания, ведущие сайты, интернет-порталы, теле- и радиопрограммы, страницы, группы в социальных сетях, специальные издательские проекты. Ежегодно в конкурсе участвуют крупнейшие компании из разных отраслей промышленности и бизнеса.

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