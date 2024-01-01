В ПГНИУ с лекцией выступит замминистра финансов РФ Алексей Лавров
Он расскажет об управлении общественными финансами
Во вторник, 3 декабря, в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) заместитель министра финансов России Алексей Лавров выступит с лекцией, посвящённой введению в управление общественными финансами, рассказали в пресс-службе ПГНИУ.
Алексей Лавров родился в 1959 году в Казани. С 2011 года он занимает пост заместителя министра финансов РФ. В 1985 году стал кандидатом географических наук, а сейчас — профессор, заведующий кафедрой финансового менеджмента в государственном секторе факультета государственного и муниципального управления Высшей школы экономики (ВШЭ).
С 2009 года начал преподавать в ВШЭ. Читает учебные курсы «Управление общественными финансами» и «Бюджетная система и реформирование управления общественными финансами».
С 2018 года Лавров стал президентом Российского общества дружбы с Кубой.
Является действительным государственным советником РФ I класса.
Лекция Алексея Лаврова начнётся в 16:00 в зале заседаний Учёного совета ПГНИУ (корп. 1, ауд. 424).
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