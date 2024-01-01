В ПГНИУ с лекцией выступит замминистра финансов РФ Алексей Лавров Он расскажет об управлении общественными финансами Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПГНИУ

Во вторник, 3 декабря, в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) заместитель министра финансов России Алексей Лавров выступит с лекцией, посвящённой введению в управление общественными финансами, рассказали в пресс-службе ПГНИУ.

Алексей Лавров родился в 1959 году в Казани. С 2011 года он занимает пост заместителя министра финансов РФ. В 1985 году стал кандидатом географических наук, а сейчас — профессор, заведующий кафедрой финансового менеджмента в государственном секторе факультета государственного и муниципального управления Высшей школы экономики (ВШЭ).

С 2009 года начал преподавать в ВШЭ. Читает учебные курсы «Управление общественными финансами» и «Бюджетная система и реформирование управления общественными финансами».

С 2018 года Лавров стал президентом Российского общества дружбы с Кубой.

Является действительным государственным советником РФ I класса.

Лекция Алексея Лаврова начнётся в 16:00 в зале заседаний Учёного совета ПГНИУ (корп. 1, ауд. 424).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.