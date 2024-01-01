В Перми сделали первую пешеходную дорожку из цветного асфальта
Она находится на участке шоссе Космонавтов
В Перми появилась первая в городе пешеходная дорожка, покрытая цветным асфальтобетоном. Инновационный проект реализуется в рамках строительства путепровода. Работы предусматривают обустройство терракотового тротуара и голубой велодорожки. Участок с новым асфальтом находится на ш. Космонавтов от ул. Плеханова до ул. Голева. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минтранса.
На данный момент сделана пешеходная дорожка с использованием уникальной асфальтобетонной смеси терракотового цвета, разработанной петербургским производителем АО «АБЗ-1».
Цветной асфальт — это российская разработка. Она основана на прозрачном полимерном вяжущем B2color, который заменяет традиционный чёрный битум, а в сочетании с пигментами даёт возможность получить асфальт различных оттенков. В Перми была использована смесь типа А8Вл. Её произвели на заводе «АБЗ №1» в Перми.
На сегодняшний день цветной асфальт активно используют как в России, так и за рубежом. В частности, в Санкт-Петербурге обустроено уже более 50 объектов с применением таких технологий (мосты, скверы, общественные пространства). В Новосибирске и Калининграде тоже появились участки с цветным асфальтом.
В Перми такой тип покрытия поможет более чётко разграничить пешеходные и велосипедные зоны, а также улучшит восприятие пространства, добавив ярких красок, отмечают в краевом минтрансе.
По данным ведомства, цветной асфальт экологичен, так как материал полностью соответствует ГОСТу и в нём нет эпоксидных смол. Этот асфальт можно перерабатывать для вторичного использования.
Проект является частью более широкого плана по реконструкции и модернизации дорожной сети Перми.
Группа компаний «АБЗ-1» — один из крупнейших российских производителей и поставщиков асфальтобетонных смесей на рынке Северо-Запада России.
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