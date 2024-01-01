В Перми сделали первую пешеходную дорожку из цветного асфальта Она находится на участке шоссе Космонавтов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В Перми появилась первая в городе пешеходная дорожка, покрытая цветным асфальтобетоном. Инновационный проект реализуется в рамках строительства путепровода. Работы предусматривают обустройство терракотового тротуара и голубой велодорожки. Участок с новым асфальтом находится на ш. Космонавтов от ул. Плеханова до ул. Голева. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минтранса.

На данный момент сделана пешеходная дорожка с использованием уникальной асфальтобетонной смеси терракотового цвета, разработанной петербургским производителем АО «АБЗ-1».

Цветной асфальт — это российская разработка. Она основана на прозрачном полимерном вяжущем B2color, который заменяет традиционный чёрный битум, а в сочетании с пигментами даёт возможность получить асфальт различных оттенков. В Перми была использована смесь типа А8Вл. Её произвели на заводе «АБЗ №1» в Перми.

Фото: пресс-служба краевого минтранса

На сегодняшний день цветной асфальт активно используют как в России, так и за рубежом. В частности, в Санкт-Петербурге обустроено уже более 50 объектов с применением таких технологий (мосты, скверы, общественные пространства). В Новосибирске и Калининграде тоже появились участки с цветным асфальтом.

В Перми такой тип покрытия поможет более чётко разграничить пешеходные и велосипедные зоны, а также улучшит восприятие пространства, добавив ярких красок, отмечают в краевом минтрансе.

По данным ведомства, цветной асфальт экологичен, так как материал полностью соответствует ГОСТу и в нём нет эпоксидных смол. Этот асфальт можно перерабатывать для вторичного использования.

Проект является частью более широкого плана по реконструкции и модернизации дорожной сети Перми.

Группа компаний «АБЗ-1» — один из крупнейших российских производителей и поставщиков асфальтобетонных смесей на рынке Северо-Запада России.

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