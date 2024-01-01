Власти выделили на субсидирование рейса Пермь—Минск 64,4 млн рублей Выбор перевозчика пройдёт до 17 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти начали процедуру выбора перевозчика для авиарейса Пермь—Минск на 2025 год. Победителю будет предоставлена субсидия из бюджета Пермского края в размере 64 446 840 руб.

У победителя отбора не должно быть неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, других просроченных задолженностей. Авиаперевозчик не должен являться иностранным юридическим лицом, находиться в процессе реорганизации или ликвидации и пр.

Перелёты должны начаться со 2 апреля и осуществляться до 31 декабря. Всего должно состояться 60 парных рейсов в год (по два парных рейса в неделю). То есть на каждый парный рейс краевой бюджет потратит чуть более 1 млн руб.

Заявки принимаются до 10 декабря 2024 года. Результаты отбора должны быть отражены в Приказе о распределении субсидий не позднее 17 декабря.

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