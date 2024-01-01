В Перми выбирают имя белке-талисману наркодиспансера Пермяки предлагают разные варианты — от Орешника до Похмеляши Поделиться Твитнуть

На официальной странице Пермского краевого клинического наркологического диспансера (ПККНД) пользователям соцсетей предложили выбрать имя для белки-талисмана учреждения.

В конце ноября на странице диспансера сообщалось, чтобы был выбран персонаж, который станет маскотом ПККНД. Подписчикам группы предлагалось угадать, какой именно: лягушка, белка и неизвестный зверь из сериала «Звёздные войны». Все они были в медицинских халатах.

В конце прошлой недели стало известно, что в качестве маскота выбрана белка-врач, и сейчас учреждение предлагает определиться с именем талисмана.

«Какое имя, по вашему мнению, лучше всего подойдёт нашему талисману? Это может быть что-то забавное, оригинальное или даже патриотичное. Ваше мнение для нас очень важно, и мы уверены, что вместе сможем выбрать имя, которое станет символом нашей дружной команды!» — говорится на странице в соцсетях диспансера.

В комментариях пользователи предложили много вариантов: «Белая Деля», «Орешник», «Шампусик», «Этилий», «Нежданчик», «Похмеляша», «Орешек» и др.

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