Один из последних в России «смертников», убивавший в Прикамье, выходит на свободу Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В декабре из российской тюрьмы должен выйти один из последних «смертников» Анвар Масалимов, который своё первое убийство совершил более 40 лет назад в Чайковском (Пермский край). Всего он отсидел три срока, после второго убийства его приговорили к смертной казни (но затем смягчили приговор). Известно, что мужчина никогда не признавал свою вину. Сейчас он отбывает наказание в ИК-3 в Башкирии. На свободу последний «смертник» России должен выйти, предположительно, 19 декабря, сообщает РИА Новости.

Анвар Масалимов — уроженец Башкирии. Первое преступление он совершил в 25 лет, в Чайковском Пермской области, куда приехал работать монтажником. К тому времени у него были жена и сын.

По вечерам после работы в Чайковском он часто выпивал с коллегами, и однажды застолье закончилось поножовщиной. Масалимов поссорился с собутыльником и зарезал его. Мужчину задержали, но он всё отрицал. По решению суда ему дали 15 лет, а в 1991 году, за четыре года до освобождения, перевели в колонию-поселение в Томской области (п. Комсомольск), после чего он вышел по УДО.

Второе убийство он совершил в 1995 году - сжёг в печке пенсионера в Томской области. За это его приговорили к смертной казни, однако он избежал расстрела в связи с введением моратория в 1998 году. Взамен ему назначили пожизненное лишение свободы.

Несмотря на это, Масалимов вновь добился освобождения по УДО, став первым «смертником» в России, который вышел из колонии. Побыв два года на свободе, с 2016 по 2018 год, он совершил новое преступление — тяжкие телесные повреждения. Во время пьяного застолья он несколько раз ударил хозяина квартиры ножом.

Срок наказания по этому преступлению истекает в декабре 2024 года.

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