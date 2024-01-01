В Перми Деды Морозы и Снегурочки стали участниками автопарада Акция прошла в поддержку тяжелобольных детей Поделиться Твитнуть

Скриншот видео Ren.tv

В первый день зимы пермяки провели первый в городе автопарад, посвященный помощи подопечным благотворительного фонда «Дедморозим». Несколько десятков автомобилей, украшенных новогодней атрибутикой, проехались по центру Перми, поддержав акцию «Стань Дедом Морозом!»

Сбор для всех желающих был объявлен у ТРК «СпешиLove» в Камской долине. Затем автоколонна двинулась по направлению к центру города, минуя Коммунальный мост. После этого участники автопарада проехались по улице Ленина, Комросу и вернулись к месту сбора.

Водители и пассажиры автопробега облачились в новогодние костюмы, а каждому участнику организаторы выдавали наклейки для авто.

Акция состоялась в поддержку исполнения желаний сирот и тяжелобольных детей и была призвана обратить внимание пермяков на эту проблему.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.