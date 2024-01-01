Зарина Ситдикова «Парма» в Перми одержала волевую победу над «Уралмашем» Это первый успех пермской команды после четырёх поражений Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

После четырёх поражений кряду пермский баскетбольный клуб «Парма» одержал волевую победу над командой «Уралмаш» из Екатеринбурга. Игра завершилась со счётом 88:85 (18:19, 30:28, 16:20, 24:18) в пользу пермяков. Встреча проходила в Перми.

Принципиальный поединок проходил на равных. Лидерство в счёте переходило к соперникам от четверти к четверти. В первой 20-минутке чуть сильнее оказались гости — счёт на табло показывал +1 у «Уралмаша». К большому перерыву «Парме» удалось выйти на это же очко вперёд.

Во второй половине матча «Уралмаш» вначале снова был более результативным, но в итоге судьбу встречи решила заключительная четверть, в которой «Парма» забила на шесть очков больше своего противника.

Благодаря победе «Парма» поднялась сразу на две позиции и вернулась на седьмую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Лучшим игроком матча в составе «Пармы» стал Гаррет Нэвелс, который забил 24 очка и совершил по четыре подбора и результативные передачи.

Следующие две игры (0+) пермский клуб вновь проведёт на домашней арене. 7 декабря «Парма» сыграет с командой «Енисей» (Красноярск), а 11 декабря — с «Локомотивом-Кубань» (Краснодар).

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