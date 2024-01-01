Пермский ХК «Молот» расторг контракт с Максимом Игнатовичем и Дамиром Рахимуллиным Защитник и нападающий покинули хоккейную команду по обоюдному согласию сторон Поделиться Твитнуть

Максим Игнатович / Фото: ТГ-канал ХК "Молот"

Как сообщает пресс-служба ХК «Молот», команду покинули хоккеисты Максим Игнатович и Дамир Рахимуллин. Контракт с ними был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Игнатович стал играть за «Молот» перед стартом сезона 2023/24 и суммарно в составе команды 33-летний защитник провёл 35 матчей, в которых набрал 13 (6+7) баллов за результативность при показателе полезности «+19». За это время он стал обладателем Кубка Шёлкового пути и лучшим снайпером среди защитников пермского клуба, забросив 6 шайб в 26 матчах.

Другой игрок, покинувший «Молот», нападающий Дамир Рахимуллин пополнил состав команды в прошедшее межсезонье.

Дамир Рахимуллин / Фото: Т-канал ХК "Молот"

«За «Молот» 26-летний форвард провёл 10 матчей, в которых набрал 2 (1+1) балла по системе «гол+пас» при показателе полезности «-3», — рассказали в пресс-службе клуба.

В «Молоте» поблагодарили Игнатовича и Рахимуллина за игру в составе команды и пожелали успешного продолжения карьеры на профессиональном уровне.

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