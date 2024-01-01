Дмитрий Махони поздравил жителей региона с Днём рождением Пермкого края Субъекту РФ исполнилось 19 лет Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поздравил земляков с образованием Пермского края, которое отмечается каждное первое воскресенье декабря. В этом году оно выпало на 1 декабря.

«19 лет назад на референдуме жители Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермской области проголосовали за создание единого региона — Пермского края. Это историческое решение наших жителей и поддержка Президента РФ Владимира Владимировича Путина помогли реализовать первое в истории современной России объединение двух территорий», — написал Махонин в своём телеграм-канале.

После объединения Пермский край получил новые возможности для развития, стал «сильнее и успешнее», считает губернатор.

По словам словам Махонина, главное богатство Пермского края — это неравнодушные, активные и талантливые земляки.

«Наше единство в любви к родной земле, в стремлении работать на ее благо», — отметил глава региона.

Пермский край как субъект Российской Федерации возник после объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Этому предшествовал референдум, который состоялся 7 декабря 2003 года. Жители поддержали идею созания единого субъекта. Территория Пермской области и Коми округа осталась в прежних границах, однако округ потерял статус субъекта РФ и представительство в Федеральном Собрании.

По результатам референдума об объединении был принят Федеральный конституционный закон. Датой образования Пермского края считается 1 декабря 2005 года.

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